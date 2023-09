Reinheit ist von größter Bedeutung Unternehmen Grahneis aus Melle produziert für den Weltraum Von Michael Hengehold | 06.09.2023, 06:10 Uhr Das Unternehmen Grahneis in Melle ist qualifizierter Systemlieferant für die internationale Raumfahrttechnik. Unser Foto zeigt eine Presse für Gummiteile, die mit Druck und Wärme arbeitet. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down

Mal stellen sie ein Produkt in siebenstelliger Anzahl her, bei anderen lautet die Stückzahl: 1. Unternehmen wie Grahneis gibt es nicht so viele am Markt – nicht in Deutschland, nicht in Europa. Seit Neuestem produziert der Meller Spezialist auch für die Raumfahrt.