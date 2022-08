Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. FOTO: Stefan Gelhot up-down up-down Unfall in Melle-Bruchmühlen Auto kollidiert mit einem Baum und landet auf der Seite Von Karsten Grosser | 05.08.2022, 18:32 Uhr

„Er hat großes Glück gehabt“, kommentierte ein Beamter der Meller Polizei einen Unfall am Freitagnachmittag in Bruchmühlen. Und er meinte damit den Fahranfänger am Steuer.