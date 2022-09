Polizei und Rettungsdienst waren bei einem Unfall in einem Kreisverkehr in Melle im Einsatz Symbolfoto: imago images/Fotostand up-down up-down Zusammenstoß im Kreisverkehr Von Auto angefahren: Rennradfahrer bei Unfall in Melle verletzt Von Sven Mechelhoff | 30.09.2022, 20:57 Uhr

In Melle ist am Freitagabend ein Rennradfahrer bei einem Unfall verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur Beobachtung in ein Krankenhaus.