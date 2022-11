Die Polizei muss einen Einbruch aufklären. Symbolfoto: Unsplash/Jonas Augustin up-down up-down Zugang über das Dach Unbekannte brechen in Meller Supermarkt ein Von Tanja Korte | 28.11.2022, 16:06 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in einen an eine Bäckerei angrenzenden Supermarkt an der „Industriestraße“ in Melle eingebrochen worden.