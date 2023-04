Diebe sind in dieser Woche in eine Kita in Neuenkirchen eingebrochen. Symbolfoto: Daniel Maurer / dpa up-down up-down Diebe durchsuchen Räume Unbekannte brechen in eine Kita in Neuenkirchen ein Von noz.de | 06.04.2023, 15:03 Uhr

Unbekannte sind laut Polizeimeldung in dieser Woche in das Familienzentrum an der Wieboldstraße in Melle-Neuenkirchen eingebrochen. Sie verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu den Räumen der Kita.