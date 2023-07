Zusammen mit der Band „Under Construction“ hofft der stellvertretende Ortsbürgermeister Heinrich Niederniehaus (Dritter von rechts), Lisa Meyer zu Halingdorf vom Bürgerbüro (Mitte) und Christoph Heidenescher (Dritter von links) als Mitglied des Ortsrates für „Welling rockt“ auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Foto: Stadt Melle up-down up-down Mit Rockmusik aus fünf Jahrzehnten „Welling rockt“ 2023 in Wellingholzhausen: Das ist geplant Von Anika Sterna | 17.07.2023, 17:27 Uhr

Der Bürgerpark in Wellingholzhausen bildet am 19. August die Kulisse für die „Welling rockt“. Was bisher bekannt ist.