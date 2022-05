Sie sind aus der Ukraine geflüchtet und die Kinder und Jugendliche versuchen hier an der Oberschule in Neunkirchen wieder zurück in den Alltag zu finden. Englischlehrerin Oksana Kharytonchuk aus der Ukraine und Judith Baumann erklären hier die neuen deutschen Vokabeln. FOTO: Ina Wemhöner Normaler Schulalltag statt Krieg Ukrainische Schüler an Schule in Neuenkirchen: Wie klappt das Lernen? Von Ina Wemhöner | 24.05.2022, 17:12 Uhr

Zwischen Heimweh und Neuanfang: An der Wilhelm-Fredemann-Oberschule in Melle-Neuenkirchen werden derzeit 17 ukrainische Kinder und Jugendliche unterrichtet. Für sie ist es ein Ort, an dem sie ein paar Stunden vergessen können, was sie erlebt haben.