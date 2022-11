Kreisliga Osnabrueck Staffel B 2021/2022 - TV Wellingholzhausen vs. SC Melle II Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Mathias Lührmann tippt den Spieltag Nach dem dramatischen Pokal-Aus fiebert der TV Wellingholzhausen dem Derby entgegen Von Sven Schüer | 03.11.2022, 11:20 Uhr

Am Mittwochabend schied Fußball-Kreisligist hochdramatisch aus dem Kreispokal aus. Schon am Samstag (18 Uhr) geht es in der Liga weiter, wenn das Spitzenteam vom SC Melle II den WTV zum Derby auf dem Melos-Kunstrasenplatz empfängt.