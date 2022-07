Den Reigen der Doppelspiele eröffnen die Damen der Sportvereinigung Oldendorf in der Verbandsliga. Mit dem TV Grohn wartet am Samstag die erheblich leichtere Aufgabe. Da die Oldendorfer Damen als Topfavorit auf die Meisterschaft gelten und der TV Grohn mit 2:4 Punkten eher im unteren Drittel rangiert, sollte hier doch am Ende ein sicherer Sieg stehen. Die größere Herausforderung, eventuell auch schon eine wichtige Partie um die Meisterschaft, wird am Sonntagmorgen im Heimspiel ausgetragen. Der noch verlustpunktfreie Konkurrent aus Holturn kommt mit dem Selbstbewusstsein von vier gewonnenen Spielen in Folge in die Grönegauhalle, um seine Tabellenführung zu verteidigen.

Ein wichtiges Wochenende auch für die zweite Herren aus Oldendorf. Nach diesen beiden Spielen wird deutlicher werden, ob die Reise diese Saison Richtung Abstiegskampf oder doch eher Richtung Mittelfeld geht. Beide Gegner sind neu in der Staffel, und zwar keine gänzlich Unbekannten aber trotzdem schwer einzuschätzen.

Bezirksliga

TSV Riemsloh - SV Olympia Laxten III Sa., 14 Uhr

HSG Dissen III - TSV Riemsloh So., 14 Uhr

Als letztes Team aus Melle greift die Mannschaft um Björn Wolski endlich in das Spielgeschehen ein. Als Aufsteiger in diese Klasse ist die Einschätzung über Stärken, Schwächen und Erwartungen schwierig. Beide Gegner der Riemsloher zählen aber nicht zu den stärkeren Teams und sollten somit irgendwo in Reichweite liegen.

1. Bezirksklasse

TTC Topspin Grönegau - Osnabrücker SC III Sa., 18 Uhr

TTC Topspin Grönegau - Spvg. Niedermark II

So., 15 Uhr

Nach dem Krimi am Mittwoch in Oldendorf und dem verdienten Punkt warten an diesem Wochenende mit Niedermark und dem OSC zwei Aufgaben, die wichtige Punkte zum Verbleib im Mittelfeld beisteuern könnten. Steht der OSC mit 0:6 Punkten doch wohl eher berechtigterweise deutlich am Tabellenende, so täuscht der vorletzte Platz der Niedermarker mit 0:2 Punkten doch ein wenig. Somit könnte ein Sieg am Samstag gegen den OSC noch mal Aufwind für die schwerere Aufgabe am Sonntag geben.

SV Concordia Belm-Powe II - SV Oldendorf III Sa., 13 Uhr

Spvg. Fürstenau - SV Oldendorf III So., 11 Uhr

Ein deutlich schwereres Programm für dieses Wochenende hat die Mannschaft um Thomas Chrzanowski vor der Brust. Geht es am Samstag gegen den Tabellenführer und Meisterschaftsfavoriten aus Belm, wartet am Sonntag der auch noch verlustpunktfreie Dritte aus Fürstenau.

2. Bezirksklasse

TSV Riemsloh II - SV Oldendorf IV Sa., 16.30 Uhr

Später Saisonstart und dann gleich ein Derby. Die Zweite vom TSV Riemsloh trifft in heimischer Halle auf die Vierte aus Oldendorf. Diese hat bereits im ersten Saisonspiel zwei Punkte einfahren können.