Todor „Tosho“ Todorovic kommt mit seinem neuen Projekt T’s Soultrain ins B22 nach Melle-Buer. FOTO: Manfred Pollert Bluesgröße spielt Soulhits im B22 Tosho fährt jetzt im Soultrain, nächster Halt: Melle-Buer Von Michael Hengehold | 17.03.2022, 16:12 Uhr

Im B22, der ehemaligen Kulturwerkstatt Buer, geht es Schlag auf Schlag. Am 18. März 2022 steht bereits die dritte Veranstaltung in den drei Wochen seit Eröffnung an: T’s Soultrain, wobei T für Tosho steht, Geburtsname: Todor Todorovic.