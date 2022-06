Im gesamten Landkreis reichte es unter 80 Prüflingen immerhin zum zweiten Platz. Doch eigentlich ist für Steffen Michler der mit einem Weiterbildungs-Gutschein dotierte Innungssieg eher zweitrangig: „Ich wollte einfach eine gute Prüfung machen!“ Und dafür, verrät der 19-Jährige, habe er erst einmal ausgiebig in die Bücher gesehen. Im August 2007 trat er seine Ausbildung im Wellingholzhausener Unternehmen Käller an.

„Früher wollte ich natürlich Lokführer werden“, verrät der frisch gekürte Geselle seinen Kindheitstraum. In der Schule zeigte ihm dann ein Praktikum als Zerspanungsmechaniker deutlich: „Das ist nicht mein Beruf!“ Die Vorliebe für handwerkliches Arbeiten brachte ihn in einem weiteren Praktikum zur Heizungs-, Sanitär- und Klimatechnik. Steffen Michler schloss ein drittes, freiwilliges Praktikum in seinem Wunschbetrieb Käller an – und erhielt auf seine Bewerbung auch gleich einen Ausbildungsplatz.

Den künftigen Schulabgängern empfiehlt der Meller dringend, die Gelegenheit zu Praktika zu nutzen: „Man sollte sich nicht einfach drauflosbewerben und auf keinen Fall eine Lehrstelle nur als Notlösung antreten!“ Er selbst erhielt nach dreieinhalb Jahre dualer Ausbildung in Berufsschule und Betrieb sowie mehreren Lehrgängen in der Handwerkskammer Osnabrück den Gesellenbrief zu seinem Traumberuf. Denn der ist nicht nur überaus vielfältig und bietet durch die sich ständig weiterentwickelnde Technik immer neue Herausforderungen. „Auch die Zukunftsaussichten sind sehr gut!“

Und mit den richtigen Voraussetzungen ist auch eine Lehrstelle zu haben. „Wichtig sind vor allem gute Noten in Mathematik“, weiß Steffen Michler. Aber auch räumliches Vorstellungsvermögen, zeichnerische Fähigkeiten und natürlich handwerkliche Begabung sollte der künftige Auszubildende mitbringen. Mindestens ebenso wichtig ist jedoch das Arbeits- und Sozialverhalten. Schließlich steht der Anlagenmechaniker in direktem Kontakt mit den Kunden – und die kommen für Steffen Michler bei Firma Käller aus dem privaten Bereich ebenso wie aus der Wirtschaft.

„Wer Interesse für den Beruf zeigt, der hat gute Chancen“, verrät der 19-Jährige, der seinen Hauptschulabschluss um die zehnte Klasse und den Realschulabschluss ergänzte, bevor er seine Ausbildung antrat. Und der nächste Schritt ist bereits geplant: „Ich möchte gerne eine Weiterbildung zum Kundendiensttechniker machen!“