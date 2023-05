Die Musiker von „Floydside of the Moon“ touren seit Jahren als Tribute-Band von Pink Floyd durch die Konzertsäle Foto: Floydside of the Moon up-down up-down Die großen Hits von Pink Floyd Tributeband „Floydside of the Moon“ kommt nach Buer Von Ina Wemhöner | 04.05.2023, 16:00 Uhr

Die Musiker von „Floydside of the Moon“ touren seit Jahren als Tribute-Band von Pink Floyd durch die Konzertsäle. Am Samstag, 6. Mai 2023 kommen sie nach Melle und spielen die größten Songs der Rocklegenden im B22 in Buer.