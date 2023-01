Ebenfalls einstimmig wurde beschlossen, künftig für die zusammengefassten Haupt- und Realschulen im Stadtgebiet einen gemeinsamen Schulbezirk zu bilden und die Satzung entsprechend zu ändern. Äußerst positive Resonanz bei allen Fraktionen fand der gemeinsame Vorstoß und Antrag von Lindenschule und Realschule in Buer, die bereits schon im nächsten Schuljahr zum 1. August 2011 in allen Jahrgängen als organisatorisch zusammengefasste Haupt- und Realschule weitermachen wollen. Im übrigen Stadtgebiet laufen die bestehenden Hauptschulen im Lauf der nächsten Jahre und Jahrgänge aus.

„Die Raumsituation gibt den Weg vor“, erläuterte Maria Bredenstein für die CDU-Fraktion die Zustimmung zur Einführung von Kapazitätsobergrenzen für die HRS-Standorte. Ins Protokoll aufgenommen wollte sie haben, dass in näherer Zukunft, wenn bei geburtenstärkeren Jahrgängen 2013/2015 wieder mehr Schüler aus Wellingholzhausen kommen, dort eventuell auch eine zweizügige Beschulung vor Ort möglich wäre: „Eine offene Handhabung“ forderte sie, „wie es den Eltern gesagt worden ist“.

Darüber müsse noch einmal beraten werden, wenn es so weit ist, entgegnete für die SPD-Fraktion Volker-Theo Eggeling, die Qualität und Funktionsfähigkeit der HRS in Melle-Mitte müsse dabei aber vorrangig sein. Diese Haltung unterstützte für die Grünen auch Ursula Buermeyer: Nur wenn in Melle-Mitte mehr als drei Klassen gebildet werden müssten, könnte die Zügigkeit in Wellingholzhausen erhöht werden.

Die Außenstelle der Neuenkirchener Realschule in Wellingholzhausen ist bereits am 1. Februar aufgelöst worden. Grund waren die Ganztagsangebote, die an der Neuenkirchener Wilhelm-Fredemann-Schule jetzt gemacht werden und die von den Wellingholzhausener Schülern auch nur dort genutzt werden konnten, sodass sich die Eltern dafür entschieden.

Ein gemeinsamer Schulbezirk für alle Haupt- und Realschulen, dazu die künftige Integrierte Gesamtschule in Melle-Mitte – das ist viel schulisches Neuland im Grönegau. Bei den Eltern bestehe nach wie vor großer Informationsbedarf, erklärte Erster Stadtrat Stefan Junkermann. Niemand weiß derzeit, für welche Schule sich die Eltern entscheiden werden. Um schon im Vorfeld besser planen zu können, zum Beispiel auch, was die künftige Schülerbeförderung betrifft, sollen vom 28. März bis zum 1. April die Eltern der Viertklässler befragt werden, welche Schule sie für ihre Kinder wählen wollen, kündigte Junkermann an. Die verbindlichen Schulanmeldungen selbst laufen erst im Juni.

Übersteigt die Zahl der Anmeldungen die jeweiligen Kapazitätsobergrenzen der Schulen, wird es zu Losverfahren kommen müssen. Die Kriterien für das Losverfahren werden von den Schulleitungen festgelegt. So sollen Geschwisterkinder vorrangig berücksichtigt werden. „Wir sind mit allen Schulleitungen im Gespräch“, betonte Junkermann. Damit solle auch eine Gleichbehandlung bei den Kriterien erreicht werden.

Die Festsetzung von Kapazitätsobergrenzen soll vermeiden, dass Schulraum neu gebaut werden muss und die vorhandenen Schulstandorte abgesichert werden. Trotzdem wird gebaut werden müssen: so etwa für die künftige HRS in Buer, wo ein zentrales Lehrerzimmer, Sekretariat und Schulleitungsräume eingerichtet werden müssen. Die Ausschreibung laufe bereits, berichtete Junkermann, finanziert wird aus vorhandenen Sanierungsbudgets. Für die Neuenkirchener HRS gibt es eine Mensa, die Küche der im Schulzentrumsbereich liegenden Jugend- und Freizeitbildungsstätte soll deswegen erweitert werden.

Am Freitag werde nach dem Mittagessen geputzt bis 16 Uhr, sodass ab 17 Uhr die Wochenendgäste der Freizeit- und Bildungsstätte kommen können, und auch am Sonntagabend werde wieder sauber gemacht für den Schulbetrieb am Montag, erläuterte Schulamtsleiter Karl-Wilhelm Möller auf Nachfrage.