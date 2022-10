In Melle-Bennien brannte ein Pkw an der Straße Großer Kamp vollständig aus Foto: dpa/Julian Stratenschulte up-down up-down Spurensicherung ermittelt Transporter in Melle geht in Flammen auf Von Anke Schneider | 25.10.2022, 08:30 Uhr

Am Dienstagmorgen gegen kurz nach 5 Uhr bemerkte ein Passant in Melle-Bennien an der Straße Großer Kamp ein brennendes Auto und verständigte die Polizei. Wieso der Mercedes-Transporter in Flammen aufging, wird derzeit ermittelt.