Herbstliche Stimmung am Bergsiek Kürbisfest am Traktorenmuseum Buer mit Dampfkartoffeln und Stöpsel Von Christina Wiesmann | 01.10.2023, 16:15 Uhr Farbspektakel in herbstlichen Tönen: Am Sonntag kamen zahlreiche Besucher zum Kürbisfest nach Meesdorf. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down

Es wird herbstlich am Bergsiek in Buer. Passend dazu kam am Sonntag das Kürbisfest des Vereins für Traktoren und historische Landmaschinen Grönegau-Buer daher. Wir haben uns vor Ort umgeschaut.