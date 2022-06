Jetzt ein Blickfang: Das Trafogebäude in Riemsloh. FOTO: Madlen Böert Kunst für den Artenschutz Die Umgestaltung des Trafogebäudes in Riemsloh nimmt Form an Von Madlen Böert | 10.06.2022, 16:41 Uhr

Am Trafogebäude nahe des Sägewerks in Riemsloh hat sich viel getan: Der Umbau in einen Artenschutzturm mit Nistmöglichkeiten für Vögel, Insekten und Fledermäuse ist abgeschlossen. Jetzt gestalten zwei Künstler die Fassade.