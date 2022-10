Vier haben überlebt: Vier kleine Katzenkinder sind nun beim Tierschutzverein Melle. Foto: Panela Opitz/Tierschutzverein Melle up-down up-down In einem Graben in Melle entdeckt Wer hat tote Katzen weggeschmissen? Tierschutz setzt 1000 Euro Belohnung aus Von Ina Wemhöner | 14.10.2022, 15:40 Uhr

Nachdem eine Spaziergängerin in Melle am 10. Oktober 2022 acht tote Katzen sowie vier lebende kleine Katzenbabys in einem Graben entdeckt hat, ist nun die Tierschutzorganisation Peta auf den Fall aufmerksam geworden. Sie suchen nach dem Besitzer und haben dafür auch eine Belohnung ausgesetzt.