Bei einem Verkehrsunfall im Meller Ortsteil Holterdorf stießen am Dienstag ein Lkw und ein Kleintransporter zusammen, ein Mann starb, zwei wurden verletzt. FOTO: Stefan Gelhot Neue Erkenntnisse der Polizei Tödlicher Unfall in Melle: So geht es den beiden Verletzten Von Michael Hengehold | 05.05.2022, 17:01 Uhr

Drei Menschen sind betroffen, als am Dienstag in Melle ein Laster in einen Kleintransporter kracht. Ein Mann wird tödlich verletzt, zwei kommen ins Krankenhaus; der eine schwer verletzt, der andere mit lebensgefährlichen Verletzungen.