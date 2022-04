Wird Maren Henke rechtzeitig wieder fit? Die Oberligafrauen der SV Oldendorf stehen vor einem Doppeleinsatz am Samstag. FOTO: Stefan Gelhot Ein Punkt reicht für Relegation Die Tischtennisfrauen der SV Oldendorf wollen die Saison vorzeitig krönen Von Mattis Wittenbrock | 07.04.2022, 16:20 Uhr

Nach dem jüngsten Patzer wollen die Tischtennisfrauen der SV Oldendorf in gleich zwei Spielen am Samstag in der Oberliga den Aufstiegsrelegationsplatz endgültig festigen. Die Männer des SuS Buer verpassen den Relegationsplatz der 2. Bezirksklasse dagegen knapp.