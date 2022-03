Die zweite Tischtennis-Frauenmannschaft der SV Oldendorf mit (von links): Diane Visbeck, Katja Chrzanowski, Rica Hogg, Katja Chrzanowski und Jana Knappmeier steigt als souveräner Meister in die Landesliga auf. FOTO: Stefan Gelhot Letztes Spiel für Riemsloh II Tischtennisfrauen der SV Oldendorf II steigen in die Landesliga auf Von Mattis Wittenbrock | 10.03.2022, 12:55 Uhr

Nach dem Votum für eine Einfachrunde ohne Rückspiele stand die Meisterschaft für die zweite Frauenmannschaft der SV Oldendorf in der Tischtennis-Bezirksoberliga fest. Viel klarer hätten die Oldendorferinnen das nicht schaffen können. Auch für die Reserve des TSV Riemsloh ist die Saison so gut wie beendet: Am Samstag steht das letzte Spiel an.