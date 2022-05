Die Tischtennisspielerinnen der SV Oldendorf um Toptalent Amy Judge kämpfen am Wochenende in zwei Relegationsspielen gegen hochkarätige Konkurrenz um die Rückkehr in die Regionalliga. FOTO: Stefan Gelhot Relegation am Wochenende Jetzt gilt’s: Tischtennisfrauen der SV Oldendorf wollen zurück in die Regionalliga Von Mattis Wittenbrock | 06.05.2022, 08:38 Uhr

Nach dem zweiten Platz in der Oberliga wollen die Oldendorfer Tischtennisspielerinnen den Aufstieg in die Regionalliga perfekt machen. Am Wochenende müssen sich die Oldendorferinnen dafür gegen zwei hochklassige Kontrahenten in zwei Relegationsspielen durchsetzen.