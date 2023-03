Bei positivem Ausgang können Jana Knappmeier und die Tischtennisfrauen der SV Oldendorf II am Wochenende den Aufstieg feiern. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Meller Tischtennis am Wochenende Oldendorfs Reserve kann gegen Tabellenführer Mühlen den Aufstieg sichern Von Mattis Wittenbrock | 30.03.2023, 11:40 Uhr

Am Wochenende stehen die letzten beiden Saisonspiele für die Oldendorfer Tischtennisspielerinnen in der Landesliga an. An Spannung sind diese kaum zu überbieten: Unter anderem empfängt die Reserve den Tabellenführer Grün-Weiß Mühlen. Der Sieger aus diesem Duell steigt als Meister direkt auf.