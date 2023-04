Die Oldendorfer Tischtennisfrauen mit (von links): Niina Shiiba, Amy Judge, Lina Hasenpatt und Gina Henschen haben die Regionalliga-Saison mit einem Sieg in Kiel beendet. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Tischtennis-Regionalliga Oldendorfs Frauen beenden die erfolgreiche Saison mit Zittersieg gegen den Letzten Von Mattis Wittenbrock | 25.04.2023, 13:20 Uhr

Die Tischtennisfrauen der SV Oldendorf feiern in ihrem letzten Saisonspiel in der Regionalliga einen Sieg gegen den Tabellenletzten vom Kieler TTK Grün-Weiß. In einem Spiel, in dem es eigentlich um nichts mehr ging, taten sich die Oldendorferinnen als klarer Favorit aber schwer.