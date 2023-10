Tiktok-Trend Süßigkeiten Takis, Hot-Chips und saure Gurken: Im Candyshop in Melle gibt es besondere Süßigkeiten Von Hannah Baumann | 08.10.2023, 07:04 Uhr Logo NEO Petra Adam und ihr Sohn Adrian Adam präsentieren einige der beliebtesten Produkte in ihrem Candyshop in Melle. Foto: Hannah Baumann up-down up-down

Trends und Challenges verbreiten sich in den sozialen Netzwerken wie Tiktok oder Instagram rasend schnell. Petra Adam springt mit ihrem Candyshop auf so manchen Zug auf und bietet in der Mühlenstraße in Melle die Trend-Süßigkeiten an.