Riesige Kräne bestimmen das Bild auf der Großbaustelle am Ochsenweg: Die Firma Thomas Philipps expandiert. Foto: Stefan Gelhot Das wird gebaut Thomas Philipps in Melle erweitert: So ist der Stand auf der Großbaustelle Von Simone Grawe | 08.12.2022, 06:04 Uhr

Es ist eines der größten Bauprojekte in Melle: Auf dem Gelände der Firma Thomas Philipps am Ochsenweg ragen riesige Kräne und Türme aus Beton in die Höhe. Das Unternehmen hat mit dem Bau einer neuen – fast 100 Meter langen – Halle begonnen. Und das ist erst der Anfang.