Vorverkauf startet am 10. März Theatergruppe Westerhausen zeigt Komödie, in der plötzlich ein heilloses Chaos entsteht Von noz.de | 07.03.2023, 08:19 Uhr

„Wenn der Hahn kräht auf dem Mist ...“ – so lautet der Titel des Theaterstücks, das die Theatergruppe Westerhausen im März in der Sporthalle in Westerhausen aufführt. Aufführungstermine und Kartenvorverkauf – eine Übersicht.