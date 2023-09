Konzert am 18. November The Chambers spielen Pop und Klassik in der Martinikirche Buer Von noz.de | 06.09.2023, 09:59 Uhr Das Kölner Ensemble „The Chambers“ gibt am 18. November ein Konzert in der Martinikirche Buer. Foto: Musik Contakt System up-down up-down

Das Kammermusikensemble „The Chambers“ aus Köln kommt am Samstag, 18. November, um 19 Uhr erstmals zu einem Konzert in die Martinikirche Buer. Der Kartenvorverkauf in Melle, Buer und Bad Essen hat begonnen.