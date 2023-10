Sieben Mitarbeiter mit wechselnden Schichtzeiten und eine zusätzliche Stelle in einer Leitungsfunktion: Das ergibt jährlich Personal- und Ausrüstungskosten von bis zu 700.000 Euro. So sahen die ursprünglichen Planungen für den Ordnungs- und Streifendienst Melle aus. Dieser Streifendienst sollte nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in den anderen Stadtteilen von Melle Kontrollgänge von frühmorgens bis in die späten Abendstunden ausführen.

Kriminalität soll an kritischen Orten verhindert werden

Die Aufgaben für das siebenköpfige Streifendienst-Team wäre demnach vor allem, Gefahren zu verhindern und für mehr öffentliche Sicherheit zu sorgen. Zentrale Themen dabei sind: Vandalismus, Begleitung von großen Veranstaltungen, Straßensperrungen absichern, Ruhestörungen und Umweltverschmutzung. Präventive Maßnahmen wie Ansprachen vor Jugendlichen gehören ebenfalls dazu. Außerdem schwerpunktorientierte Kontrollen zum Beispiel am ZOB, an Spielplätzen, Parkanlagen oder auf Schulhöfen in zwei Schichten.

Bereits bei der Ausschusssitzung für Feuerwehr und Ordnung im März 2023 gab es die ersten Bedenken zu dem Konzept. Die Notwendigkeit für einen Ordnungsstreifendienst wurde von den Ausschussmitgliedern zwar nicht infrage gestellt, jedoch die hohen Personalkosten und das große Aufgabengebiet. Dort kam der Gedanke auf, mit einer abgespeckten Version zu starten.

Konflikte lösen und für mehr Sicherheit sorgen: Das sind die Aufgaben unter anderem für den Sicherheitsdienst in Melle. Symbolfoto: imago images/Gottfried Czepluch

Weniger Einsatzkräfte, um Personalkosten zu sparen

Diesen Vorschlag haben SPD, Bündnis 90/Die Grünen sowie die Linke nun für die Ausschusssitzung am Donnerstag (28. September) aufgenommen und in einem Beschlussvorschlag zusammengefasst. Demnach soll der Streifendienst mit nur vier statt den geplanten acht Stellen auskommen. Die entsprechenden Kosten sollen im Haushaltsplan für 2024 berücksichtigt werden. Zwei Jahre nach Einführung soll eine Evaluation (Bewertung) durchgeführt und der Personalbedarf gegebenenfalls angepasst werden.

Dieser Beschluss ist von den Mitgliedern mehrheitlich befürwortet worden, so der Ausschussvorsitzende Alfred Reehuis (Bündnis 90/Die Grünen). „Im nächsten Schritt muss man sich nun das ganze Konzept nochmal genau vornehmen und dabei die Arbeitsbereiche sowie die Einsatzzeiten anpassen, bevor es zu der Umsetzung kommt.“ Dies sei jedoch Aufgabe der Verwaltung, der erste Grundsatzbeschluss von Seiten der Politik sei jetzt gefasst, bevor final der Stadtrat zu einer Entscheidung kommen wird.

Qualifikation und Personalmangel

Einheitlich sei die Meinung im Ausschuss auch beim Punkt Streifenbesetzung gewesen. „Keiner sollte demnächst alleine auf Streife gehen, sondern immer in Doppelbesetzung. Ob dann aber wirklich morgens schon eine Streife im Einsatz sein muss, oder lieber länger abends, wird sich zukünftig zeigen“, sagt Reehuis.

Auch wie weit das Gebiet reichen soll und ob Kontrollgänge zum Beispiel im Freibad sinnvoll wären, muss alles noch geklärt werden. Der Vorsitzende rechnet mit einer Umsetzung und dem Einsatz des Ordnungs- und Streifendienstes nicht vor April oder Mai 2024. Vorher steht noch die Ratssitzung im Oktober an. Viel Zeit könnte die Suche nach geeignetem Personal in Anspruch nehmen. „Es gibt in vielen Bereichen Probleme, Stellen zu besetzten“, so der Ausschuss-Vorsitzende. Auch das Ordnungsamt sei derzeit stark von Krankheitsausfällen betroffen.