Zum ersten Mal auf dem neuen Platz an der Spenger Straße spielen an diesem Tag die Sportler Jana Wittland (25) und Nico Steffen (28). Die Tennisplätze in Bruchmühlen sind neu angelegt. Statt auf Asche spielen die Mitglieder des Tennisvereins nun auf den Bodenbelag „Laykold“.

FOTO: Ina Wemhöner