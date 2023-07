Nico Schinke ist Trainer und Spieler beim TC Melle, konnte zuletzt wegen einer Verletzung aber selbst nicht spielen. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Meister und Dritter Saisonbilanz des TC Melle: Trainer Schinke hebt einen Meller Tennisspieler hervor Von Heike Dierks | 07.07.2023, 08:20 Uhr

Die Tennisspieler des TC Melle sind Tabellendritte in der Oberliga geworden. Die zweite Männermannschaft hat sogar den Titel in der Verbandsliga gefeiert. Der Meller Trainer Nico Schinke bilanziert die Premierensaison in der Spielgemeinschaft mit der Spvg. Haste und lobt besonders einen Meller Spieler.