Vielen Mellern ist der Name Jürgen Osieka seit Jahrsehnten ein Begriff im Zusammenhang mit dem Theater in der Stadt. Der 80-Jährige hat mit uns über die Theateranfänge und die Entwicklung gesprochen. Über Unfälle, Pannen und Feueralarm Jürgen Osieka ist seit Jahrzehnten technischer Leiter im Theater Melle Von Ina Wemhöner | 12.01.2023, 06:08 Uhr

Auch wenn man mit Theater und Kultur nicht viel am Hut hat, ist vielen Mellern zumindest der Name Jürgen Osieka ein Begriff. Der 80-Jährige ist seit Jahrzehnten technischer Leiter am Theater Melle – ohne ihn wäre so manch eine Vorstellung weniger spektakulär. Mit uns hat er über seine Lieblingsstücke, Feueralarm und Unfälle hinter der Bühne gesprochen.