In der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Oststraße hatte es in der Nacht zu Dienstag einen technischen Defekt gegeben. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Feuerwehreinsatz in der Nacht zu Dienstag Flammen in einer Tiefgarage in der Meller Innenstadt Von Simone Grawe | 20.09.2022, 10:56 Uhr

Die Feuerwehr Melle-Mitte wurde am späten Montagabend zu einem Gebäudebrand in der Meller Innenstadt gerufen. In der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Oststraße hatte es einen technischen Defekt gegeben.