Achim und Heide Prause (vorn) wollen ihr Taxiunternehmen an Patrick und Nina Schwab übergeben. Foto: Taxi Schwab up-down up-down Was sich nun ändert – und was nicht Taxi Schwab aus Melle übernimmt Taxi Prause aus Rödinghausen Von Simone Grawe | 11.05.2023, 18:01 Uhr

In der Meller Taxibranche steht eine Veränderung an. Das Taxiunternehmen Schwab übernimmt den Taxibetrieb Prause aus Rödinghausen. Was Kunden jetzt wissen müssen.