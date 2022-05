Voll: Plettenberger Straße und Mühlenstraße waren von Menschen gefüllt, ohne dass es zu eng gworden wäre. FOTO: Hengehold „Haben ein tolles Fest geschaffen“ Das ist der Meller Riesenspaß am Sonntag Von Michael Hengehold | 15.05.2022, 17:46 Uhr

Wer Angst vor Schlangen hat, war am Wochenende in Melle nicht richtig: Zum „Riesenspaß beim Geranienmarkt“ kamen viele tausend Besucher in die Innenstadt. Vor allem viele Familien hatten sich bei schönstem Sommerwetter aufgemacht. So lief das Stadtfest.