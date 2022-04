Die Briefmarke erinnert an 175 Jahre Dampflokomotive Saxonia. FOTO: Briefmarkenfreunde Tauschtag mit Saxonia Briefmarke erinnert an erste Dampflokomotive Von PM. | 27.08.2013, 18:15 Uhr

Sie haben Interesse an Briefmarken? Dann besuchen Sie den nächsten Tauschtag der Briefmarkenfreunde Grönegau am Sonntag im DRK-Zentrum in Melle, Bismarkstraße 17.