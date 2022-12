Blicken auf eine Ära zurück: Heinfried und Gisela Wemhöfer sowie Birgit Kreip (von links) von der Tankstelle Westerhausen. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Tanken am Automaten noch möglich Tankstelle Wemhöfer in Westerhausen schließt nach mehr als 60 Jahren Von Christina Wiesmann | 04.12.2022, 07:45 Uhr | Update vor 37 Min.

Seit 1958 gibt es die Tankstelle der Familie Wemhöfer in Westerhausen. Zum Jahresende schließt der Shop. Wie es ab Januar 2023 weitergeht und was sie in all den Jahrzehnten erlebt haben, haben Gisela und Heinfried Wemhöfer erzählt.