Bunt, vielseitig und informativ präsentierte sich der „Tag des offenen Hofes" in Melle. Event für die ganze Familie „Tag des offenen Hofes" lockt in Melle Scharen von Besuchern an

Kutsche und Planwagen drehten ihre Runde. Kleine und große Besucher pilgerten in Scharen von Hof zu Hof: Halb Melle, so schien es, war zum „Tag des offenen Hofes“ auf den Beinen. In Westendorf, Gesmold und Neuenkirchen öffneten sich die Hoftore zu einem Event für die ganze Familie.