Am Freitagmorgen fuhr nach Angaben der Polizei ein 23-jähriger Mann aus Melle gegen 5:30 Uhr mit seinem Fahrrad von der Weststraße in den Kreisverkehr am Stadtgraben/Else-Allee ein. Zeitgleich sei der Fahrer eines hellblauen SUV vom Stadtgraben kommend in den Kreisverkehr eingefahren. Dieser habe den Radfahrer augenscheinlich nicht wahrgenommen.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, habe der 23-Jährige stark abbremsen müssen. Infolgedessen stürzte er von seinem Fahrrad und verletzte sich leicht, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Der Autofahrer habe seine Fahrt fortgesetzt und sei von der Unfallstelle geflüchtet.

Hinweise zum Vorgang und zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Melle unter 05422 92260 entgegen.