Ein Besuch am letzten Öffnungstag Supermarkt in Gesmold schließt: Familie Breeck über die Anfänge und Zukunft Von Ina Wemhöner | 30.11.2022, 17:20 Uhr

Leere Gänge und kahle Regale: Es sind die letzten Stunden am Mittwochnachmittag im Supermarkt „Nah & Frisch“ in Gesmold, bis das Ehepaar Breeck am Abend die Ladentür endgültig hinter sich abschließt. Mit uns spricht die Familie über die Anfänge, Kuriositäten und wie es weiter geht mit dem Markt im Ort.