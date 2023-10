Polizeisuche mit Hunden Supermarkt in Bruchmühlen aufgebrochen: Zigaretten gestohlen Von Hannah Baumann | 16.10.2023, 10:22 Uhr Die unbekannten Einbrecher erbeuteten Zigaretten. Symbolfoto: dpa/Daniel Bockwoldt up-down up-down

Unbekannte sind in der Nacht zum vergangenen Sonntag in einen Supermarkt in der Bruchstraße in Bruchmühlen eingebrochen.