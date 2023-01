Am Sonntagabend ist es zu einem Stromausfall gekommen. Symbolfoto: imago images / Michael Gstettenbauer up-down up-down Mehrere Häuser betroffen Stromausfall am Sonntagabend in Bruchmühlen: Das war der Grund Von Ina Wemhöner | 23.01.2023, 12:48 Uhr

In Melle-Bruchmühlen ist es in einigen Straßen und Häusern am Sonntagabend plötzlich dunkel geworden. Die Firma Westnetz erklärt, wie es zu dem Stromausfall gekommen ist.