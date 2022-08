Der Rauch ist nicht zu übersehen. FOTO: Stefan Gelhot up-down up-down Rauch auf dem Feld Strohpresse in Wellingholzhausen brennt - Feuerwehr im Einsatz Von Vincent Buß | 04.08.2022, 15:30 Uhr

Eine Strohpresse ist am Donnerstagnachmittag in Wellingholzhausen in Brand geraten. Die Feuerwehr ist ausgerückt.