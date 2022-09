Im Herforder Go Parc hat es am Wochenende mehrfach Stress gegeben. Symbolfoto: dpa up-down up-down Polizei muss mehrfach ausrücken Meller sieht sich sechs Mann gegenüber: Stress im Go Parc Herford Von Michael Hengehold | 05.09.2022, 12:39 Uhr

Eine unruhige Nacht von Freitag auf Samstag erlebte die Polizei in Herford. Sie musste mehrfach in der Diskothek Go Parc anrücken.