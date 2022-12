Die Polizei musste zu dem Vorfall an der Nordstraße ausrücken. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down Es ging um Stützen am Fahrzeug Nach Streit auf offener Straße in Melle: Mann muss ins Krankenhaus Von Vincent Buß | 03.12.2022, 11:34 Uhr

Über heruntergelassene Stützen am Fahrzeug haben sich zwei Männer am Freitagnachmittag in Melle gestritten. Am Ende kam einer verletzt ins Krankenhaus.