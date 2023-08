Interessierter Austausch in lockerer Atmosphäre Straßen und Baugebiet im Fokus der Bürgerversammlung in Oldendorf Von Petra Ropers | 13.08.2023, 14:45 Uhr Heiße Bratwurst, kühle Getränke und ein angeregter Austausch: Entspannt präsentierte sich die Bürgerversammlung in Oldendorf. Foto: Petra Ropers up-down up-down

Keine kontroversen Diskussionen, sondern ein interessierter Austausch bei Bratwurst und Getränken: Die Bürgerversammlung in Oldendorf lockte am Freitagabend knapp 50 Teilnehmer an die Sporthalle.