Die Sternsinger in Melle haben auch in diesem Jahr eine hohe Spendensumme zusammenbegekommen. Symbolfoto: Rolf Vennenbernd up-down up-down Unterwegs in drei Kirchengemeinden Sternsinger in Melle sammeln mehr als 53.000 Euro ein Von noz.de | 17.01.2023, 12:05 Uhr

Die Sternsinger und Segensboten der drei katholischen Kirchengemeinden in Melle sind auch im Jahr 2023 wieder unterwegs gewesen und haben fleißig Geld für Kinder in Not gesammelt. In den drei Gemeinden haben sie mehr als 53.000 Euro zusammenbekommen.