Die Räume an der Mühlenstraße 13 warten schon lange auf einen Nachmieter. FOTO: Vincent Buß Auffällig viele Geschäfte unbesetzt? Leerstand in der Meller City: Das sagen Stadt und Werbegemeinschaft Von Vincent Buß | 15.06.2022, 09:40 Uhr

In der Meller Innenstadt stehen einige Geschäfte leer. Sind es im Vergleich auffällig viele? Was sind die Gründe? Und was mögliche Lösungen?