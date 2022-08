FOTO: Ina Wemhöner Zwei Tage Konzerte und Campen Startschuss für das neunte RiNK-Festival in Neuenkirchen: Erste Bilder Von Ina Wemhöner | 12.08.2022, 19:06 Uhr

Erstklassige Live-Musik, Tanzen unter freiem Himmel, campen in familiärer Atmosphäre und eine große Party zum Abschluss: Das zweitägige Festival RiNK in Melle ist am Freitagabend mit vielen Besuchern aus der Region gestartet.