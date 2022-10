Fahrer Marco Wittmann (Mitte) vom Meller Rennstall Walkenhorst Motorsport jubelt über den Erfolg in Hockenheim zum Abschluss der DTM-Saison. René Rast und Sheldon van der Linde komplettieren das Podium. Foto: JungAdler up-down up-down Wittmann wird Erster und Dritter Herausragendes DTM-Finale für Meller Rennstall Walkenhorst in Hockenheim Von noz.de | 10.10.2022, 11:46 Uhr

Der Meller Rennstall Walkenhorst Motorsport hat einen gelungenen DTM-Saisonabschluss am Hockenheimring gefeiert. Beim letzten Rennwochenende sicherte sich Fahrer Marco Wittmann am Sonntag den Sieg und am Samstag den dritten Platz. Auch Theo Oeverhaus überzeugte in der Nachwuchsserie DTM Trophy.