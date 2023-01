Von Kopf bis Fuß: Erica Rijneveld macht Kühe schick für die Schau. Foto: David Ebener up-down up-down Osnabrücker Schwarzbunt-Tage Wenn der Kuh-Friseur kommt: Erica Rijneveld stylt Kühe für den Laufsteg Von Christina Wiesmann | 30.01.2023, 13:22 Uhr

Sie hat lange Wimpern und obendrein die Ruhe weg. „Loni“ guckt treu und lieb mit ihren Kulleraugen umher. Entspannt steht die drei Jahre alte Holsteinkuh neben Erica Rijneveld. Die Niederländerin ist sowas wie der Star-Figaro in der „Profi-Fitter“-Szene. Am Wochenende war sie in Osnabrück gefragt.